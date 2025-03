ESCLUSIVA SI Brasile in crisi, l’ex Nazionale Dudu: “Spero in Ancelotti”. Poi consiglia Douglas Luiz

L’ex centrocampista della Nazionale brasiliana, Alexandro Silva de Sousa, noto come Dudu Cearense, che con la maglia verdeoro ha vinto la Copa America nel 2004, ha rilasciato una intervista a Sportitalia per parlare della crisi che la Seleção sta vivendo e che ha portato all’esonero di Dorival (con le voci di Jorge Jesus e Carlo Ancelotti come possibili sostituti). In Europa ha giocato per il Rennes, il CKA Mosca e per l’Olympiacos.

Che ne pensi della crisi del Brasile? Ha grandi talenti, ma non ottiene risultati.

“Il recente cambio di allenatore ha influito sulle dinamiche di cui la squadra ha bisogno per rendere. Hanno praticamente implementato un nuovo metodo ogni sei mesi e nessuna squadra può sopportare così tanti cambiamenti. E in Brasile una sconfitta pesa sempre molto. Credo che con un metodo più robusto e coerente, il Brasile tornerà a vincere come prima”.

Pensi che Neymar sarebbe utile ai Mondiali 2026?

“È sempre stato e sarà sempre utile alla nazionale. È l’unico campione di livello assoluto che abbiamo nella nazionale. Ci manca un giocatore di classe in più nella squadra”.

Cosa pensi delle difficoltà affrontate da Douglas Luiz nella Juventus?

“Tutti avranno difficoltà nella loro carriera, niente è facile. Una squadra tatticamente forte renderà il lavoro di un calciatore più facile, ma non sarà mai facile”.

Se fosse disponibile, pensi che Ancelotti sarebbe l’allenatore ideale per riportare il Brasile alla vittoria?

“È difficile dire se Ancelotti funzionerebbe o meno, ma con la sua esperienza e il grande allenatore che è, porterebbe molta forza alla nostra nazionale. Spero che arrivi un allenatore del suo livello”.