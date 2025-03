Fiorentina, stagione da record per Kean: l’attaccante e il ‘flex’ con Djimsiti, “È come al campetto”

L’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha deciso il match delle 15 contro l’Atalanta sfruttando uno scivolone di Hien nel primo tempo e condannando la squadra di Gasperini a una pesante sconfitta che l’allontana dalla vetta.

Continua il magic moment dell’attaccante della Fiorentina di Raffaele Palladino che dopo la scorsa stagione ai margini della Juventus è rinato in maglia viola e al termine del match ha spiegato il faccia a faccia con Djimsiti, difensore albanese della Dea. Dopo un contrasto di gioco, si è fermato per mostrare i muscoli al centrale nerazzurro.

Ai microfoni di DAZN insieme a Dodo, l’attaccante viola ha spiegato il gesto fatto in faccia a Djimsiti durante il match con l’avversario che inizialmente non ha gradito lo sfottò di Kean. “Per me è un po’ come al campetto, quando vinci fai così. Io mi diverto, l’importante è divertirsi e farlo nel modo giusto”.

Il cosiddetto ‘flexing‘, ossia mostrare, in segno di sfida, i muscoli all’avversario con lo stesso Kean che per smorzare gli animi, è scoppiato a ridere.

Moise Kean scatenato: gol, muscoli a Djimsiti e non solo. Che impatto alla Fiorentina

Un gol che l’ex attaccante della Juventus si è costruito da solo e dopo aver recuperato un pallone a 50 metri dalla porta è partito dalla sua metà campo inseguito da Hein, per poi trafiggere Carnesecchi nella prima frazione di gioco.

Moise Kean sale a 21 gol stagioni con la maglia della Fiorentina tra tutte le competizione, a cui bisogna anche sommare le 3 marcature con l’Italia di Luciano Spalletti (due nel ritorno di Nations League contro la Germania): una stagione da incorniciare e, soprattutto, un grandissimo dispiacere per la Vecchia Signora con il club del presidente Commisso che ha investito poco meno di 20 milioni di euro complessivi per acquistarlo dalla Juventus. Grazie alla rete contro l’Atalanta, la Fiorentina vola a 51 e consolida il 7° posto in classifica.