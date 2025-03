Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: la scelta su Casadei e Zaccagni!

Tutto pronto per l’inizio della sfida tra la Lazio e il Torino, queste le scelte ufficiali da parte di Marco Baroni e Paolo Vanoli. Lazio-Torino, le formazioni ufficiali LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli. Le parole di Baroni in conferenza stampa

Conferenza stampa pre-Torino, per l’allenatore della Lazio, Marco Baroni che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il presidente l’ho visto ieri, è stato a pranzo con altre persone, siamo stati 20 minuti insieme. Con il ds e Bianchi c’è un confronto quotidiano, non c’è stato nulla di diverso rispetto alla quotidianità del nostro lavoro. La società non mi ha fatto nessuna richiesta. Abbiamo sempre lavorato verso questa soluzione, anche i ragazzi che sono arrivati ora sono più pronti”.