Malore Bove, spunta il retroscena: “Ecco chi è stato il primo a chiamare”

Gianluca Comandini, uno dei componenti dell’entourage di Edoardo Bove, è intervenuto al canale YouTube di ggforfootball, e ha rivelato un retroscena sul malore occorso al centrocampista viola lo scorso dicembre durante Fiorentina-Inter.

Le parole di Comandini sul malore di Bove

Queste le sue parole: “Ero allo stadio in lacrime al telefono con Diego Tavano (procuratore di Bove) per capire la situazione. Il primo a chiamarmi è stato Alessandro Florenzi che si è voluto accertare delle condizioni di Bove. Si è preoccupato anche dello stato d’animo di tutte le persone vicine a Edoardo. Alessandro è una persona d’oro, non puoi non volergli bene, tutti lo vorrebbero come amico”.

Palladino su Bove

“È un mio collaboratore, un fratellino. Gli voglio troppo bene. È molto intelligente, lo coinvolgo spesso. Mi dà una grande mano ma non posso pensare che Edo non giochi più. Sarà lui a decidere, ma dovesse smettere sa che nel mio staff ci sarà sempre un posto”.

Fiorentina, Bove ricoverato in ospedale: il motivo

Dalla giornata ieri il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove è ricoverato all’Ospedale Torrette di Ancona per alcuni test da effettuare dopo le cure seguite al malore che lo ha colpito l’1 dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, per cui gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.“ACF Fiorentina informa che, nella giornata di ieri, giovedì 20 Marzo, il calciatore Edoardo Bove è stato sottoposto ad accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico nella Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’AOUM diretta dal Prof. Antonio Dello Russo, con la supervisione del Prof. Paolo Zeppilli consulente del giocatore”. Questo il comunicato pubblicato dalla Fiorentina sul sito ufficiale.

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, dopo Sanremo, è tornato a parlare del malore che l’ha colpito durante la 14esima giornata di Serie A del 1° dicembre, durante la sfida dell’Artemio Franchi contro l’Inter, match poi recuperato il mese scorso e vinto dalla squadra allenata da Raffaele Palladino con il punteggio di 3-0 e, da quel momento, il prodotto del vivaio della Roma, è diventato un’arma in più per i viola sempre pronto a fare il tifo ai suoi compagni dalla panchina.