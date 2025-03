Verona-Parma 0-0, pari prezioso per entrambe in ottica classifica

Termina 0-0 la sfida tra Verona e Parma con entrambe le squadre che guadagnano un importante punto nella lotta salvezza.

Verona-Parma, le ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede, Sarr; Mosquera. All. Zanetti.

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Livramento, Slotsager, Kastanos, Serdar, Patrick, Ajayi, Cisse

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu.

A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Estevez, Ondreijka, Lovik, Hainaut, Camara, Djuric, Pellegrino, Leoni, Haj Mohamed

Primo tempo

Verona subito pericoloso. Ad un passo dal vantaggio la squadra di Zanetti, corner di Duda sul primo palo per Almqvist che prova ad allontanare ma diventa un assist per Mosquera che colpisce di testa e colpisce in pieno la traversa. Risponde il Parma all’undicesimo con Almqvist. Prima occasione per il Parma, scambio rapido al limite dell’area di rigore tra Bonny e Almqvist con lo svedese che ha calciato con il destro ad incrociare sfiorando il palo della porta di Montipò. Al 40′ ancora Mosquera pericoloso. Pericoloso nuovamente l’Hellas Verona, Duda vince un duello in mezzo al campo con Keita e poi imbuca per Mosquera che in area di rigore calcia con il destro non trovando di poco la porta anche con deviazione. Poco dopo ci prova il Parma con Bonny. Ad un passo dal vantaggio il Parma, Man mette il pallone basso in area di rigore per il taglio di Bonnu che prova a girare con il destro trovando la deviazione di Ghilardi e sfera di un soffio a lato.

Secondo tempo

Al 57′ ci prova il Parma. Grande imbucata da parte di Sohm per l’accelerazione di Man che penetra in area di rigore ma al momento di calciare viene fermato con il fisico da parte di Ghilardi. Occasione persa per il Parma. Al 82′ ancora Parma con Ondrejka. Ha provato a sorprendere tutti Ondrejka dalla distanza, destro insidioso da parte del nuovo entrato che scalda i guanti a Montipò che gli nega la gioia del gol. Dopo 5 minuti di recupero finisce 0-0.