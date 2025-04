Coppa Italia: il Bologna può imporsi ad Empoli? L’Inter vuole tornare a vincere il derby

Entra sempre di più nel vivo la Coppa Italia. Siamo arrivati all’andata delle semifinali, le quali promettono grandi emozioni: vediamo nel dettaglio.

Questa sera si giocherà Empoli-Bologna. Non era affatto scontato che toscani ed emiliani arrivassero fino a questo punto della competizione e ciò è dimostrato dal loro cammino: i ragazzi di D’Aversa hanno superato squadre come Torino, Fiorentina e Juventus, per arrivare fino qui; mentre i felsinei hanno avuto la meglio su Monza ed Atalanta nei turni precedenti. Le ultime uscite stagionali della squadra di Italiano sono state particolarmente convincenti: basti notare il fatto che i rossoblù siano stati in grado di vincere le ultime cinque partite, arrivando al quarto posto momentaneo in classifica di Serie A.

Cosa aspettarsi, quindi, dalla gara del Castellani? Parte favorito il Bologna: la vittoria degli emiliani pagherebbe su Planetwin365 1,80 volte la posta; stessa quota che troviamo su Betclic, mentre su Unibet la quota è di 1,77. Da non sottovalutare l’eventualità che entrambe le squadre possano andare a segno: la giocata “Goal” è proposta a 1,95 su Planetwin365; su WilliamHill 1,91 e su Unibet 1,97. Molto allettante anche la quota dell’Over 1,5 Ospite, ipotizzando che il Bologna vada a segno almeno due volte: su Planetwin365 parliamo di 2 volte la posta; su Betclic 1,98 e su Unibet 1,95.

Mercoledì sera si giocherà il quarto derby della Madonnina di questa stagione. Dopo un filotto di sei successi di fila, l’Inter di Inzaghi ha perso due gare e ne ha pareggiata una contro i cugini rossoneri. A gennaio, la Beneamata ha visto sfumare la Supercoppa italiana (vittoria per 3-2 del Milan in rimonta). Per arrivare alle semifinali, la squadra di Sérgio Conceição ha eliminato Sassuolo e Roma, mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio su Udinese e Lazio.

La possibilità che l’Inter torni a vincere nel derby pagherebbe su Planetwin365 2,15 volte la posta; stessa quota che troviamo su Betclic, mentre su WilliamHill si parla di una quota di 2,10. Segnaliamo anche la quota della giocata “Under 2,5”, ipotizzando che durante la sfida vengano realizzate meno di tre reti: su Planetwin365 si parla di 2 volte la posta; come su WilliamHill e Betclic. Segnaliamo la quota del risultato esatto 1-0 in favore dell’Inter: si parla di 9,25 volte la posta su Planetwin365; su Unibet e WilliamHill 8,50.