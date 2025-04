Empoli-Bologna 0-3, show felsineo: finale di Coppa Italia vicina

Termina 0-3 la sfida della Computer Gross Arena tra Empoli e Bologna, per i felsinei decisivo il gol di Orsolini e la doppietta di Dallinga. Empoli vicino all’eliminazione. Bologna alla storica finale.

BOLOGNA – (4-2-3-1) Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Italiano.

Bologna subito avanti 2-0

Bologna subito pericoloso. Ripartenza molto rapida del Bologna, il numero 7 rientra sul destro e calcia in diagonale mancando di poco il bersaglio. Vantaggio ospite al 23′. Segna proprio Orsolini. Odgaard trova il fondo e mette in mezzo per la girata di prima intenzione del numero 7 che non lascia scampo a Seghetti. Dopo le gare contro Lazio e Venezia, Orsolini bussa ancora alla telecamera con Spalletti questa volta in tribuna. Raddopio felsineo al 29′ con Dallinga. Miranda libera il corridoio per Ndoye, che vede il taglio dell’olandese e lo serve. Niente da fare per Seghetti battuto da un tocco morbido sull’uscita. Chance per Solbakken al 38′. Fazzini prolunga di testa per l’attaccante norvegese che calcia in diagonale, si distende Skorupski per deviare ma il calcio d’angolo non viene assegnato. Ancora Dallinga pericoloso nel recupero. L’ex Tolosa la toglie a Freuler cercando lo stop e tiro col sinistro, ma il pallone era uscito sul tentativo di Bacci di tenerlo in campo.

Dallinga la chiude

In avvio di ripresa Dallinga fa 3-0. Ripartenza letale della squadra di Italiano: Ndoye svernicia De Sciglio e mette in mezzo per il comodo tap-in vincente del centravanti olandese. Chance per Gyasi al 61′. Colombo apparecchia per il sinistro del capitano, che da ottima posizione non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Occasione per il 4-0 con Orsolini al 68′. Rientra sul sinistro e calcia in porta il numero 7 rossoblù, respinge bene lateralmente Seghetti. Poi Kovalenko allontana la minaccia. Ci prova Sambia al 74′. Tenta la conclusione da fuori col destro l’esterno azzurro, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Skorupski. Tre minuti pericoloso anche Goglichidze. Il difensore georgiano svetta sulla punizione calciata da Esposito, ma non riesce ad impensierire Skorupski. Altra chance Bologna nel finale. Sul corner calciato da Miranda, colpo di testa sotto misura di Dallinga. Gli nega la tripletta Seghetti bloccando sulla linea. Palo di Cambiaghi al 90′. Iniziativa personale del numero 28 che ruba palla che punta Grassi e incrocia col destro, centrando il legno. Finisce 0-3.