Empoli-Bologna, le ufficiali: Italiano sorprende tutti ecco le scelte

Prima semifinale d’andata di Coppa Italia, ad affrontarsi sono Empoli e Bologna per un posto in finale. Sono state annunciate le formazioni ufficiali, ecco le scelte dei tecnici Roberto D’Aversa e Vincenzo Italiano. Confermato il forfait di Silvestri a causa di un problema al dito di una mano, non è neanche in panchina. Gioca Seghetti e non Vasquez. Nel Bologna Italiano punta sui titoalri, maglia dentro quindi Ndoye, che sembrava dovesse partir fuori, panchina per Holm, gioca Calabria e Skorupski vince il ballottaggio con Ravaglia.

Empoli-Bologna, le ufficiali

EMPOLI – (3-4-2-1) Seghetti; De Scglio, Marianucci, Tosto; Sambia, Kovalenko, Bacci; Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo. Allenatore: D’Aversa.