Hamilton, brividi e lacrime: “Luce nei tempi bui”

In casa Ferrari la stagione è partita col piede sbagliato. Le prime due gare del 2025 hanno messo in evidenza più ombre che luci, con la nuova SF-25 ancora lontana dalle prestazioni promesse.

Se da un lato Leclerc non ha brillato né in qualifica né in gara, dall’altro Hamilton ha faticato a entrare davvero nel ritmo del campionato, rimanendo impantanato in una vettura che fatica a scaricare a terra il potenziale. Il malumore cresce, soprattutto all’interno del box. A riaccendere la miccia ci ha pensato Fred Vasseur, team principal Ferrari, che ha parlato incautamente di una certa “gelosia” da parte di Leclerc nei confronti del nuovo compagno di squadra. Una frase che ha fatto il giro del paddock, confermando un malessere mai del tutto sopito.

L’arrivo di Hamilton ha inevitabilmente spostato gli equilibri e il monegasco, da anni volto di punta del Cavallino, sta cercando di ritrovare il proprio spazio. Un dualismo destinato ad accendersi ulteriormente se i risultati continueranno a latitare, mentre la pressione sul team aumenta di giorno in giorno. Gli errori strategici, le scelte tecniche discutibili e la mancanza di concretezza stanno alimentando la sfiducia non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra i tifosi. Nell’attesa di trovare risultati convincenti per stare al passo della McLaren e della Red Bull, Hamilton potrà trovare la forza in due donne speciali della sua vita.

Commozione Hamilton: “Grazie per tutto”

Due donne, due pilastri, una sola gratitudine. È così che si è aperta la giornata di festa per uno dei volti più amati del motorsport mondiale, che in occasione del Mother’s Day britannico ha voluto rendere omaggio alle figure femminili che lo hanno cresciuto e accompagnato lungo tutta la sua carriera. Nel messaggio pubblicato sui social, ha voluto celebrare pubblicamente la madre naturale, Carmen Larbalestier, e la matrigna, Linda, compagna del padre da quando lui era ancora un ragazzino.

Dopo la separazione dei genitori, avvenuta quando aveva solo due anni, ha vissuto per un periodo con la madre e le sorellastre maggiori, per poi trasferirsi con il padre e il fratellastro Nicolas, costruendo così un rapporto speciale anche con Linda. Sono sempre in soggezione nei confronti delle madri – ha scritto Hamilton, ricordando con emozione i piccoli gesti quotidiani che ancora oggi portano con sé un significato profondo: lo studio paziente con la madre, la zuppa calda pronta dopo le gare, le parole incoraggianti. Siete la luce nei tempi bui – ha concluso, rivolgendosi non solo alle sue due mamme, ma a tutte le madri del mondo. Un pensiero intimo, in un momento in cui anche la pista richiede equilibrio e forza. E proprio lì, tra passato e presente, potrà ritrovare la spinta che gli serve.