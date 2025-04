Altro putiferio in Turchia! Mourinho, mani in faccia al rivale: cosa è successo

Un altro derby in Turchia e un altro putiferio in campo. Il Galatasaray supera il Fenerbahce in Coppa di Turchia vincendo 2-1 con una doppietta di Victor Osimhen.

Come sempre di questi tempi i toni sono accesi in campo e nel finale fioccano i rossi: ben tre fra i giocatori in campo. Poi scambio di parole fra i due allenatori, con José Mourinho, técnico del Fenerbahce, che pizzica il naso a Okan Buruk, rivale alla guida del Galatasaray. Una scaramuccia, non fosse che Okan dopo qualche secondo si getta a terra accentuando il tutto. Altra squalifica in arrivo per Mourinho?