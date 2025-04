Inter, Bayern Monaco in emergenza totale. Altro stop pesante, un Primavera in Champions?

Piove sul bagnato in casa del Bayern Monaco, che in vista della sfida contro l’Inter dell’8 aprile, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, dovrà fare di necessità virtù viste le numerosissime probabili assenze, soprattutto nel reparto arretrato.

Dalla Germania infatti arriva la notizia che Raphael Guerreiro non ha preso parte all’allenamento odierno e che sarebbe in dubbio sia per la sfida all’Ausburg che per quella contro i nerazzurri. Guerreiro era proprio uno dei giocatori candidato a coprire la falla difensiva sulla fascia sinistra, dato che Alphonso Davies si è fermato con la Nazionale canadese e ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e che poi a stretto giro di posta anche il sostituto designato Hiroki Ito si è fermato, per la frattura al metatarso.

A questo punto secondo la Bild, Kompany potrebbe spostare a sinistra Sacha Boey o affidarsi a un ragazzo della Primavera del club bavarese.

Bayern Monaco, quanti infortuni per l’Inter

Fra i tanti stop in difesa non bisogna poi dimenticare che attualmente è ai box anche una colonna come Manuel Neuer, che ha avuto una ricaduta per un problema al polpaccio e non sta giocando, concentrato nell’obiettivo di recuperare in tempo per l’Europa. Se i tedeschi piangono, l’Inter non ride: stasera in Coppa Italia andrà in scena un attacco del tutto inedito con Correa e Thuram proprio per le assenze che anche fra le fila nerazzurre non mancano, a partire dal capitano Lautaro Martinez. In attacco poi si è aggiunto anche lo stop di Mehdi Taremi. Simone Inzaghi sa già che dovrà fare a meno poi di un altro pilastro come Dumfries in fascia nell’andata di Champions contro il Bayern e spera di poter recuperare quanti più effettivi possibile da qui alla sfida di Monaco.