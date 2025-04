UFFICIALE – Juventus, l’a.d. Scanavino lascia GEDI per concentrarsi sui bianconeri: i dettagli

Maurizio Scanavino lascerà la carica di presidente a GEDI per concentrarsi sulla Juventus , di cui è amministratore delegato. Lo ha reso noto lo stesso gruppo editoriale di proprietà di EXOR, come riporta Giovanni Albanese .

Questo il comunicato del gruppo GEDI: “Torino, 2 aprile 2025. Il Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale riunitosi in data odierna ha nominato Paolo Ceretti consigliere di amministrazione e Presidente della Società, in sostituzione di Maurizio Scanavino, che lascia GEDI per concentrarsi sui suoi impegni in Juventus. Paolo Ceretti assume il nuovo incarico con l’obiettivo di dedicare a GEDI la sua lunga esperienza manageriale, maturata anche nel settore Media. La Società ha espresso un sentito ringraziamento a Maurizio Scanavino per la proficua collaborazione e per l’impegno speso nelle molteplici realtà del gruppo guidando la trasformazione di GEDI in una media company digitale e innovativa.

Paolo Ceretti ha commentato: “Sono felice di questa nomina e determinato ad assicurare il massimo supporto a GEDI ed al suo Management, contribuendo con la mia esperienza affinché il Gruppo possa esprimere appieno il suo potenziale, in un contesto sicuramente ricco di sfide ma anche di opportunità.”

Maurizio Scanavino ha dichiarato: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai colleghi, ai consiglieri e alla proprietà per il sostegno, la fiducia e l’amicizia che ho ricevuto durante tanti anni di lavoro. È stato un onore e un privilegio lavorare in questa Società: ai colleghi e a GEDI auguro il meglio per il futuro.”

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Michela Nava consigliere di amministrazione, in sostituzione del consigliere uscente Umberto Tribuzio, a cui va il ringraziamento della Società”.