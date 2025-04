Folgore Caratese-Crema 4-1: Ferrandino show decide la gara

Una super Folgore Caratese batte 4-1 in casa il Crema nella 34^ giornata del campionato di Serie D. Successo fondamentale per i ragazzi di mister Filippo Carobbio che non mettono mai in discussione la gara. In gol Ferrandino, doppieta, Cocola e Maspero. Per gli ospiti in gol Davighi.

Il match, Folgore Caratese-Crema 4-1

Parte subito forte la Folgore Caratese subito in vantaggio dopo 10 minuti con Ferrandino. Cross da sinistra di Cocola e colpo di testa perfetto del cecchino che sul secondo palo mette in porta, tornando così al gol dopo una lunga astinenza. Raddoppio firmato poi da Cocola al 36′. L’esterno controlla in area un buon pallone da sinistra e da pochi passi batte il portiere avversario per il 2-0. In avvio di ripresa la Folgore Caratese troverebbe il 3-0 con Bigolin ma la rete viene annullata per fuorigioco. 3-0 che arriva comunque al 65′ quando è ancora Ferrandino a colpire. Il cecchino porta il pallone sul sinistro e dal limite carica un bolide che supera il portiere avversario. Crema che accorcia al 72′. A segnare è Davighi, di testa, su sviluppi di corner. Allo scadere arriva poi anche il 4-1 di Maspero che in contropiede è bravo con il sinistro ad incrociare sul secondo palo per il 4-1 finale.