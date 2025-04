Celje-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Dodò e Kean, abbondante turnover per Palladino

La Fiorentina di Raffaele Palladino torna a giocare in Europa: alle 21 il calcio d’inizio della sfida con il Celje, allo Z’dežele Stadium. Solo panchina per Dodò, Kean e Fagioli. L’attacco è affidato alla coppia fra Zaniolo e Beltran, con Moreno e Folorunsho sugli esterni, Mandragora, Cataldi e Adli in mediana. In difesa il trio è formato da Pongracic, Comuzzo e Ranieri, davanti alla porta che è difesa ancora da De Gea.

Prima della sfida Palladino ha parlato proprio di Nicolò Zaniolo ai microfoni di Sky Sport, elogiando l’ex attaccante di Roma e Atalanta: “Nicolò si sta allenando bene, benissimo, e nel gruppo si comporta bene. Ha trovato anche continuità nel lavoro e appena avrà l’occasione, lui lo sa e ne sono sicuro, la sfrutterà al massimo. È un bravo ragazzo e ha qualità che non vede l’ora di mettere in mostra”.

Poi su Adli, anche lui titolare stasera cui saranno affidate le chiavi delle operazioni dei viola a centrocampo per puntare alla semifinale: “Può fare sia il play nel 3-5-2, che è il suo ruolo naturale, sia la mezzala. Lo abbiamo provato sia nell’uno che nell’altro ruolo e ha risposto bene, la continuità di gioco lo aiuterà. È un ragazzo serio e si è impegnato tanto, adesso sta bene. Dovrà aspettare il suo momento, fisicamente, ma appena avrà l’occasione dimostrerà il suo valore. Ha fatto un grandissimo girone d’andata”.

Le formazioni ufficiali di Celje-Fiorentina

Celje (4-3-3): Ricardo Silva; Nieto, Vuliksevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnik, Svetlin; Delaurier-Chaubet, Matko, Seslar.

A disposizione: Kolar, Dulca, Lhernault, Kouter, Gobec, Iosifov, Edmilson, Zuzek, Bejger.

Allenatore: Albert Riera.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Zaniolo, Beltran.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Dodo, Gudmundsson, Kean, Richardson, Fagioli, Baroncelli, Caprini, Parisi.

Allenatore: Raffaele Palladino.