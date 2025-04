ESCLUSIVA Fiorentina, Kris Stergulc presenta il Celje: “Riera ha le idee chiare, occhio a 2 giocatori”

Stasera alle 21 la Fiorentina affronterà il Celje, nell’andata dei quarti di finale della Conference League. In esclusiva a Sportitalia è intervenuto lo sloveno Kris Stergulc, ex portiere che ha lavorato nella Nazionale locale Under 17 e Under 19 che oggi lavora come allenatore dei portieri nell’Udinese.

Che ne pensi del Celje, che in casa ha un super rendimento?

“Il Celje ha un allenatore come Riera che ha delle idee molto chiare. Vogliono avere il controllo del gioco e la superiorità nel possesso di palla. In casa avranno anche il vantaggio di avere i tifosi dalla propria parte e penso che potranno mettere in difficolta anche una grande squadra come la Fiorentina”.

A chi deve prestare attenzione la Fiorentina in particolare?

“Per me al Celje come squadra in generale. Hanno un sistema di gioco molto organizzato con giocatori bravi nel mantenere il possesso di palla, ma soprattutto un allenatore che ha messo in difficoltà tante squadre in questa Conference League. Come giocatori individuali direi Seslare Svetlin. Poi ci sarebbe Kucys che però non dovrebbe scendere in campo per un infortunio”.

La Fiorentina è fra le favorite del torneo, secondo te?

“Per me la Fiorentina è una grande squadra. Stano facendo bene in campionato. Hanno un allenatore preparato e qualità individuali in tutte le zone dal campo. Il giocatore più in forma della squadra è sicuramente Kean che sta vivendo un momento importante nella sua carriera però non dimentichiamo che in questa fase della competizione serve un grande portiere….e la Fiorentina ce l’ha visto che ha De Gea”.