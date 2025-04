Milan, Moncada: “Non importa il mio ruolo!”, poi l’annuncio sul rinnovo di Maignan

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida del Bluenergy Stadium contro l’Udinese: “Tutta la settimana hanno lavorato con la difesa a 3, ma noi normalmente usciamo a tre, anche quando gioca Walker al posto di Tomori per lasciare più spazio a Theo dall’altro lato. Quindi non è un modulo totalmente diverso”.

Rinnovo Maignan? “L’anno scorso a Udine è stato un momento difficile. Abbiamo parlato tanto con lui in settimana, gli abbiamo detto di concentrarsi solo sulla partita. Stiamo parlando, comunichiamo, ma è più importante la partita di stasera“.

Abraham e Jovic? “È importante avere tanti giocatori che fanno gol, quindi vanno usati al momento giusto. Sono molto contento dei nostri attaccanti, lavorano tanto per la squadra e stasera è il momento di Jovic. Ha già fatto due gol nelle ultime due partite”.

Ritorno alle origini? “Non è importante il mio ruolo, ma è importante lavorare bene per il club. Non importa il mio ruolo. Io faccio ancora scouting, vado a vedere le partite, sono con la squadra, durante la settimana faccio tante cose per il club”.