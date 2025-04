Weekend Motori: Lando Norris tornerà a vincere in Bahrain? Bagnaia cerca il bis in Qatar

Cresce l’attesa per un fine settimana all’insegna delle grandi emozioni tra Formula 1 e MotoGP.

Dopo il secondo posto ottenuto a Suzuka, Lando Norris cerca l’affermazione nel quarto appuntamento stagionale, il quale si terrà in Bahrain. Il pilota britannico è attualmente in testa alla classifica piloti con 62 punti, uno solo in più di Max Verstappen. Dopo queste prime battute, la McLaren è già stata considerata da diversi addetti ai lavori la scuderia da battere questa stagione, sebbene avrebbe potuto raccogliere sicuramente di più.

La possibilità che Norris vinca in Bahrain pagherebbe su Planetwin365 2,30 volte la posta; 2,20 su William Hill e Betclic. Occhio anche al compagno di scuderia Oscar Piastri, reduce da un terzo posto in Giappone: la possibilità che il pilota australiano si imponga in Bahrain pagherebbe su Planetwin365 2,75 volte la posta; mentre su William Hill e Unibet è a 3,00.

Ma è impossibile dimenticare Max Verstappen, che al comando della sua monoposto Red Bull ha vinto l’ultima tappa e può sicuramente dire la sua anche questo fine settimana: il primo posto del pilota olandese pagherebbe su Planetwin365 4,00 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 4,50.

Per quanto riguarda la MotoGP, questo fine settimana si correrà in Qatar, sul circuito di Lusail. Francesco Bagnaia cerca la sua seconda affermazione di fila in sella alla sua Ducati: su Planetwin365, la possibilità che vinca questo weekend è bancata 3,70; su William Hill e Betclic 3,50.

Come si evince dalle quote, però, il vero favorito per il Gran Premio del Qatar è sicuramente Marc Marquez. Lo spagnolo è reduce dal passo falso di Austin e ora vuole una rivincita personale: su Planetwin365, la vittoria dello spagnolo questo fine settimana pagherebbe 1,40 volte la posta; stessa quota che troviamo su Betclic e WilliamHill.

Cresce l’attesa per il ritorno in pista di Jorge Martin, il quale non ha potuto prendere parte all’inizio della stagione a causa di una serie di infortuni. L’eventualità che il pilota Aprilia si imponga davanti a tutti a Lusail è bancata su Planetwin365 36,00 volte la posta; su William Hill e Betclic a 30,00.

Da tener d’occhio anche Alex Marquez, attualmente in testa alla classifica piloti: la possibilità che quest’ultimo vinca il prossimo Gran Premio pagherebbe su Planetwin365 8,50 volte la posta; su Betclic e William Hill a 10,00.