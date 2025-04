Juventus-Lecce 2-1, Vlahovic illumina Koop e Yilidz

Vince 2-1 la Juventus contro il Lecce nella 32^ giornata di Serie A e si posiziona momentaneamente al terzo posto in classifica scavalcando Atalanta e Bologna. In gol Koopmeiners e Yildiz. Per i salentini in gol Baschirotto nel finale.

Juventus-Lecce, le ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret; Tete Morente, Pierotti, Jean; Krstovic. All. Giampaolo.

Koop la sblocca, Yildiz fa 2-0

Juve subito in vantaggio dopo 2 minuti. Passaggio no look di Thuram per Vlahovic, che vede il taglio dell’olandese e lo serve sulla corsa. Perfetto il sinistro a incrociare che non lascia scampo a Falcone. Palo clamoroso di Krstovic. Reazione immediata del Lecce, sinistro sul palo del centravanti montenegrino che ci riprova testando i riflessi di Di Gregorio. Corner per i salentini. Al 6′ chance pazzesca per Vlahovic. Jean rinvia molto male, ma il numero 9 calcia alto sopra la traversa da ottima posizione. Al 20′ ci prova Renato Veiga. Locatelli trova il fondo e val a cross basso girato in porta dal portoghese, respinge il tiro Gaspar rifugiandosi in calcio d’angolo. 2-0 Juve con Yilidiz. Thuram avvia l’azione in percussione, Vlahovic la rifinisce per il destro piazzato del numero 10 bianconero al secondo centro di fila in casa. Niente da fare per Falcone. Juve ancora pericolosa al 37′. Inserimento centrale di Kelly, chiuso dall’uscita di Falcone. L’ultimo tocco è del difensore inglese. Ci prova ancora Krstovic al 45′. Prova a fare tutto da solo il numero 9 creandosi lo spazio per il sinistro che si spegne sul fondo.

Finisce 2-1, in gol Baschirotto

Juve vicina al 3-0 al 58′. Yildiz fa correre Vlahovic, cross basso sul quale non arriva per un soffio Koopmeiners. Lecce pericoloso al 62′. Danilo Veiga si propone a destra e va al cross basso, liberato con parecchio affanno dalla difesa bianconera. Ci prova anche Baschirotto al 63′. Sul cross di N’Dri svetta il capitano giallorosso, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Juve che rischia tantissimo al 84′. Brutta palla persa da Thuram, rimedia Di Gregorio murando il tiro di Rebic. 2-1, in gol Baschirotto. Punizione calciata da Helgason per lo stacco del capitano giallorosso che prende il tempo a Kelly e batte Di Gregorio. Secondo gol consecutivo per lui. Lecce ancora pericoloso al 90. Cross basso di N’Dri, lo giro verso il secondo palo Rebic. Non ci arriva Rebic. Finisce 2-1, Juve terza.