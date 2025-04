Como, Fabregas: “Il nostro progetto è iniziato, dobbiamo crescere”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro il Torino: “Una grande vittoria, importantissima. Abbiamo lottato tanto per arrivare qui. Penso che la prestazione della squadra è stata grande, abbiamo lavorato bene, l’abbiamo gestita bene. Un po’ di fortuna del gol finale annullato, ma credo vittoria meritatissima. Oggi un pò di fortuna ha girato dalla nostra parte…“.

Como, ancora Fabregas

Prosegue quindi Fabregas: “Quando vedo giocare così la mia squadra sono contento, ho visto tanto energia e la squadra sta alzando il livello. Sono molto orgoglioso. Questo mi dà la forza per crescere ancora di più e lavorare ancora più forte“.

Conclude quindi Fabregas: “Se Ikonè continua così con e senza palla diventerà un giocatore molto forte. Questo devo farlo capire a lui. Per me è una cosa importante, si lavora settimana dopo settimana e cerchiamo di dare fastidio a tutti. Oggi abbiamo avuto tante opportunità di fare gol, stiamo crescendo. Dobbiamo continuare così”. La salvezza è vicina: “Dentro di noi abbiamo fatto un piccolo patto di guardare avanti e crescere in mentalità, il progetto è iniziato. Dobbiamo crescere su tutto, anche cultura e disciplina, oggi serata da godere e capire che siamo sulla buona strada“.

Fabregas a Sky

Cesc Fabregas, tecnico del Como, analizza così ai microfoni di Sky Sport la seconda vittoria consecutiva ottenuta nella sfida col Torino: “Abbiamo fatto un partitone in tutte le fasi di gioco, contro una grande squadra come il Torino. La nostra è stata una partita complicata. Abbiamo saputo gestire gli episodi molto bene, con un avversario che fa un gioco molto diretto“.

Sul gol di Ilic ha avuto la sensazione che ci fosse stato il doppio tocco: “La mia sensazione era che ci fosse stato un doppio tocco perché è scivolato e la palla ha preso una traiettoria strana, era successo in passato a Terry e poi ad Alvarez. Sicuramente è stato sfortunato, fa male non pareggiare una partita così però per noi è una vittoria in più che ci aiuta a raggiungere il nostro obiettivo“.