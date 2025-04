Bologna, Italiano: “Tanto assenti. Non ho voluto rischiare”

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato n conferenza stampa per commentare la sconfitta maturata contro l’Atalanta. Un match complicato per i rossoblù, che hanno subito l’iniziativa dei bergamaschi e non sono riusciti a raddrizzare l’incontro. Il tecnico ha analizzato i momenti chiave della partita del suo Bologna: “L’Atalanta ha iniziato con grande ritmo, ci ha colti di sorpresa sulla prima occasione. Sul secondo gol, un errore di comunicazione tra noi: ci siamo fermati, e loro, astuti e rapidi, hanno sfruttato il momento per prendere il controllo della partita. Ho apprezzato la nostra reazione dopo lo 0-2: abbiamo lottato, ma non siamo riusciti a segnare per riaprire il match. Quei venti minuti iniziali hanno segnato l’andamento della gara. Ci è mancata la precisione che avevamo mostrato nelle partite precedenti. Non possiamo permetterci di concedere due gol così facilmente. Era da mesi che non perdevamo, eppure siamo rimasti in partita, vicini a trovare la rete che poteva cambiare tutto. Abbiamo comunque tenuto testa“.

Quanto hanno pesato le assenze?

“Non avevamo Ferguson, Castro era fuori, e Odegaard si è allenato poco negli ultimi tre giorni: non ho voluto rischiare. Ma chi è sceso in campo ha esperienza e qualità. Non cerco scuse. La prestazione c’è stata, ora voltiamo pagina come fanno le squadre di alto livello. Ci aspettano sfide contro Inter, Juve e Fiorentina, e le affronteremo con un atteggiamento diverso“.

C’è stata più imprecisione?

“È mancata la giusta intensità all’inizio, la concentrazione sui dettagli. Non possiamo permetterci di fermarci aspettando il fischio dell’arbitro, come è successo sul secondo gol“.