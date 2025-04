Seconda vittoria stagionale e quarta in carriera per Oscar Piastri, che domina un Gp del Bahrain in cui partiva dalla pole position con la sua McLaren. Secondo Russell (sotto indagine per un uso non corretto del Drs) e terzo Norris. Quarta e quinta le due Ferrari, con Leclerc davanti ad Hamilton. Solo sesto Verstappen. Undicesimo Antonelli.