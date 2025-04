Lazio-Roma 1-1, Soulé riprende Romagnoli

Termina 1-1 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Roma, un bel derby con protagonista per lunghi tratti Svilar. Nella ripresa apre le marcature Romagnoli, pareggia per la Roma al 69′ Soulé.

Lazio-Roma, le ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri.

Super Svilar, si resta 0-0

Parte forte la Lazio, pericolosa dopo 7 minuti con Romagnoli. Incornata di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da sinistra da Isaksen: grande risposta di Svilar, che alza la palla sopra la traversa. Roma che risponde al 18′ con Pellegrini. Corner battuto da Paredes, conclusione al volo del capitano giallorosso lasciato solo in area dai difensori avversari e deviazione in angolo di Mandas. Chance per Isaksen al 37′. Sponda di Castellanos per il numero 18, sinistro di prima intenzione dal limite dell’area e risposta di Svilar che manda la Lazio alla bandierina.

Sblocca Romagnoli, pareggia Soulé

Romagnoli apre le marcature al 48′. Punizione dalla sinistra battuta da Pellegrini, irrompe in area Romagnoli che di testa anticipa Mancini e deposita alle spalle di Svilar. Al 54′ è lo stesso Mancini a sfiorare il pari. Corner battuto da Pellegrini, girata di testa di Mancini e pallone incredibilmente respinto da Mandas che sembrava battuto. Ancora Lazio pericolosa al 60′ con Guendouzi. Altra punizione velenosa di Pellegrini, girata di testa del francese e deviazione di Svilar in angolo. Al 69′ Soulé trova il pari. Magia dell’argentino, al primo derby della sua carriera: l’ex Frosinone vede arrivare un pallone al limite dell’area e s’inventa un mancino di prima intenzione, con la palla che sbatte sulla traversa alle spalle di un impietrito Mandas e poi termina all’interno della porta.

Lazio che sfiora il nuovo vantaggio al 76′. Dele-Bashiru va al cross da sinistra, Ndicka sfiora l’autogol nel tentativo di anticipare Dia e Svilar respinge alla grande. Il pallone resta dalle parti dell’ex Villarreal che, da terra, non riesce nel tapin vincente per via dell’ennesima risposta da applausi del portiere romanista. Super chance per Noslin al 92′. Corner battuto da Pedro, spizzata di Koné e pallone che capita a centro area all’ex Verona. Impattando la palla non con la necessaria coordinazione, non trova la porta. Finisce 1-1. Lazio a -3 dal 4^ posto, Roma a -5.