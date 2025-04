Terza vittoria e terza doppietta stagionale per Marc Marquez, che su Ducati ufficiale conquista il Gp del Qatar (11 anni dopo l’ultimo successo) dopo aver vinto la Sprint del sabato. Secondo posto per Vinales con la KTM, terzo Bagnaia che rimonta dall’undicesima posizione in griglia. Caduta per Martin al rientro dopo l’infortunio. Nel Mondiale, Marquez guida con 18 punti di vantaggio sul fratello Alex e 30 Bagnaia.