Parigi-Roubaix, terzo successo consecutivo per Van der Poel

L’olandese Mathieu Van der Poel ha vinto per distacco la Parigi-Roubaix. Per l’ex campione del mondo è il terzo successo consecutivo nella ‘classicissima’ francese, come riuscì a Francesco Moser nel 1978, 1979 e 1980. Al secondo posto, staccato di 1’18”, si è piazzato il campione del mondo Tadej Pogacar, che era in fuga con Van der Poel ma ha perso terreno dal rivale a causa della caduta a 38 km dal traguardo. Al terzo posto un altro ex campione del mondo, il danese Mads Pedersen, che ha preceduto il belga Wourt Van Aert.