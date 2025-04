Serie B, il Sassuolo torna in Serie A con 5 giornate di anticipo!

Dopo un solo anno di Purgatorio il Sassuolo torna in Serie A. La squadra di Fabio Grosso, in virtù della vittoria nel derby contro il Modena di ieri, quest’oggi attendeva la trasferta dello Spezia a Mantova. I bianconeri liguri hanno pareggiato non mantenendo il passo della formazione biancoverde. In virtù del pari della squadra di mister D’Angelo in Lombardia, la squadra emiliana della famiglia Squinzi è promossa in Serie con cinque giornate di anticipo.

Sassuolo, una promozione senza discussioni!

Infatti, sono 16 i punti della formazione biancoverde rispetto alla terza posizione dei liguri con soli 15 punti a disposizione. Un torneo completamente dominata dalla formazione di mister Fabio Grosso che ha approfittato della solida struttura costruita dal Sassuolo in Serie A. La formazione, che aveva la stessa struttura delle squadre che già negli anni prima della retrocessione si era salvata nel massimo campionato, è riuscita a calarsi rapidamente nella realtà della Serie B. Dopo qualche piccola difficoltà iniziale, il Sassuolo ha preso il largo e ha salutato la compagnia. Alla squadra emiliana adesso mancano pochi punti anche per conquistare la vittoria del campionato.

I protagonisti

I biancoverdi sono stati trascinati dai gol di Laurienté e Pierini, nonché dal contributo di Thorstvedt e ovviamente di capitan Berardi che è tornato ad autunno inoltrato e ha subito fatto la differenza.

L’altra grande forza del Sassuolo è stata la scelta di Fabio Grosso in panchina. L’ex campione del mondo 2006, già espertissimo di Serie B, ha conquistato la sua seconda promozione personale dalla Serie B alla Serie A. La prima era stata quella con il Frosinone nella stagione 2022/23. Grosso, poi, aveva lasciato Frosinone per provare l’esperienza nella sua ex squadra l’Olympique Lione, fallendo per via di una situazione ambientale molto complicata.

In Emilia invece ha trovato l’ambiente adatto e ha portato a casa un’altra grande impresa in biancoverde!