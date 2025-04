Torino, Vanoli: “Siamo arrabbiati per la sconfitta”

Paolo Vanoli, tecnico del Torino, analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta di misura nella sfida col Como: “Mi mancava il doppio tocco, mi è successo tre volte su rigori, ma mi mancava su calcio d’angolo. Peccato, siamo arrabbiati per una prestazione buona. Non meritavamo di perdere, abbiamo avuto tante occasioni, a volte siamo stati più cinici mentre stavolta abbiamo sprecato tanto“.

Sulla prestazione

Si poteva fare qualcosa in più: “Penso che si possa sempre fare qualcosa in più, c’è stata anche l’occasione di Gineitis. Non siamo stati concreti, ma anche chi è entrato è stato in palla fino alla fine. L’unico appunto negativo è sul gol, in Serie A i dettagli fanno la differenza“.

Si doveva marcare meglio sul gol: “Non possiamo prendere quel gol, eravamo a difesa schierata. Da quando ci siamo messi a 4 abbiamo ancora il vizio di marcare a zona e questo non mi piace. Volevamo portare a casa i tre punti ma non ci siamo riusciti. Sapevamo di affrontare un Como in forma, ma rispetto a Verona la squadra ha approcciato bene. A volte sono severo ma queste sono sconfitte positive che ci possono servire, perché vogliamo finire bene il campionato“.

Tante cose positive sulle quali lavorare: “Sì, lo dimostra quello che stiamo facendo nel girone di ritorno: questa squadra ha voglia di stare sempre sul pezzo. Abbiamo grandi responsabilità verso i nostri tifosi, stasera la squadra ha dimostrato e su questo dobbiamo continuare a lavorare perché c’è in ballo anche il nostro futuro“.

Torino, Vagnati su Ricci nel pre-gara

Prima del match contro il Como, Vagnati, aveva parlato così di Sanabria e Ricci.

Occasione per Sanabria: “Tony non è un giocatore che deve dimostrare, ha fatto bene anche in nazionale e abbiamo sempre creduto in lui. Siamo convinti che ci possa dare una grande mano come gli altri ragazzi“.

Società serena su Ricci: “Assolutamente, Samuele era qua con la squadra: è un ragazzo a posto, non c’è nessun problema“.