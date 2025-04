ESCLUSIVA SI L’entourage di Valeri: “Chivu lo esalta. Futuro? Felice a Parma, se arrivano certe sirene, si vedrà”

Due gol, 4 assist e prestazioni sempre più convincenti: Emanuele Valeri al Parma sta confermando le buone impressioni avute gli anni passati al suo primo impatto in Serie A, sia nei sei mesi al Frosinone che ancor prima con la Cremonese.

L’agente Daniele Ferri, collaboratore di Pietro Parente con la Parente Scouting Srl che gestisce l’esterno gialloblu, è intervenuto a Sportitalia per parlarci di lui.

L’ha stupita Valeri contro Dodò ieri?

“Prima di tutto Parma ha raccolto un punto importante e questa è la cosa che ci interessa maggiormente, l’obiettivo è quello di salvarsi e spero e credo che possa essere centrato. Detto questo, Emanuele sta stupendo chi non lo conosceva. Già la prima volta in A aveva fatto bene, poi con il Frosinone, nonostante 6 mesi vissuti fuori con la Cremonese, ha fatto benissimo. Sul duello con Dodò, beh si è fatto valere non solo per le azioni offensive, ma soprattutto perché è riuscito a non farsi nemmeno ammonire. Così come ha fatto bene nelle partite prima, comprese quelle contro Inter, Bologna e Milan”.

A proposito di Nazionale: rimane il grande obiettivo?

“La pre-convocazione che ha avuto è stata motivo di grande stimolo e orgoglio. E’ un sogno, perché sognare non fa mai male, ma con i piedi per terra. Lui pensa solamente alla salvezza da raggiungere con il Parma. Che giochi in A, oppure in Eccellenza, mantiene sempre i piedi per terra. In tutti gli spogliatoi in cui è andato, si è sempre fatto voler bene dai compagni”.

Lo allena uno che da terzino ha vinto il Triplete.

“Anzitutto va detto che con Pecchia si è trovato benissimo, lo ha aiutato molto a crescere. E’ indubbio poi che con Chivu forse fa un ruolo da quinto dove si esalta ancora di più e certamente avere consigli da uno come lui è importante. Emanuele poi è un ragazzo umile che lavora in silenzio e per questo si trova bene con qualunque allenatore”.

Lo vedi un po’ meno sottovalutato, anche sul mercato?

“Ha dimostrato di essere affidabilissimo per la Serie A, dove aveva già fatto bene, ma si sta confermando. Oltre ai numeri offensivi poi, prima aveva qualche lacuna difensiva, invece oggi è cresciuto tantissimo in quell’aspetto. Io faccio un altro lavoro, gli addetti ai lavori a fine anno fanno le loro valutazioni, le sirene fanno piacere, ma lui vi confido che si trova molto, molto bene a Parma”.

E se dovesse arrivare qualche chiamata importante per lui in estate?

“Il Parma è una società seria, con progetti importanti e lui si trova benissimo qui, come dicevo. Il ragazzo sta dimostrando di essere affidabile. Poi se dovesse arrivare qualche interessamento importante, si vedrà, altrimenti sta benissimo dove sta. Ma non ci pensiamo, Emanuele è concentrato solamente sulla salvezza da raggiungere”.

A gennaio erano arrivati interessamenti per lui?

“Lui mi ha detto: “Io a Parma sto bene”. E’ molto umile e concentrato sui gialloblu, dove sta lavorando bene e sta rendendo al meglio. In futuro si vedrà”.