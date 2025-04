Nuova tegola per Conte: dopo Buongiorno, si ferma un altro difensore per infortunio

Nuova pessima notizia per il Napoli di Antonio Conte, che colpisce ancora il reparto difensivo, dopo lo stop di Alessandro Buongiorno. Si ferma infatti Juan Jesus, che si dovrà fermare per un infortunio rimediato contro l’Empoli, nel 3-0 rifilato dai partenopei ai toscani, lunedì sera allo stadio Maradona.

Questo il comunicato del club: “Nel corso del match contro l’Empoli Juan Jesus ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Juan Jesus ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Infortunio di Juan Jesus, tegola per Conte

“Juan mi ha detto di aver avvertito un fastidio muscolare, non era molto ottimista. Domani vedremo come sta Buongiorno, che rientrerà in gruppo e valuteremo le sue condizioni”: così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, si era espresso sul brasiliano dopo la vittoria sull’Empoli.

Poi ha aggiunto: “In ogni caso, abbiamo Rafa Marin, che in questi mesi ha lavorato sodo, in silenzio, senza mai lamentarsi. Se dovesse partire titolare, non avrei alcun dubbio sulla sua affidabilità. Questa è una rosa cresciuta tanto, sotto ogni punto di vista”.