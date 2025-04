Inter, grido Champions per Marotta: “Sogno di arrivare in finale e vincerla”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime prima della sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Sull’entusiasmo di un San Siro strapieno: “Andrebbe ripagato con il superamento del turno. Gli stessi tifosi credo che sarebbero contenti se passassimo il turno, ma da loro abbiamo bisogno di supporto per farcela”.

Sull’importanza del gruppo nerazzurro: “Devo dire che la nostra è una bella squadra con valori importanti, il senso di appartenenza è uno di quelli, sono sicuro che stasera giocheranno fino a che daranno sfiniti”.

Infine un annuncio, su quello che sarebbe il sogno qualora Lautaro e compagni superassero questo ostacolo: “Il regalo sarebbe quello di arrivare alla finale e vincerla. È un sogno, speriamo”.

Inter, le parole di Marotta e le formazioni ufficiali

I nerazzurri questa sera a San Siro ripartono col vantaggio dell’andata (2-1) e con il Meazza che li spingerà alle loro spalle sono i favoriti per il passaggio del turno. Dal canto loro, i bavaresi vogliono ripartire dalla buona prestazione della gara casalinga per trovare più concretezza e cercare una semifinale che al Bayern sorprendentemente manca dal 2019/20, quando peraltro poi vinsero il trofeo. L’Inter invece ha raggiunto la semifinale solo due anni or sono, battendo poi il Milan e perdendo l’ormai arcinota finale di Istanbul contro il Manchester City.

Per imitare quella grande impresa Inzaghi si affida alla miglior formazione possibile con la sola assenza di Dumfries; mentre, il tecnico belga dei bavaresi deve fare i conti con le assenze. Ecco perciò le formazioni iniziali.

Le formazioni ufficiali di Inter-Bayern Monaco

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané, Kane. All. Kompany.