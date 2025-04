Fiorentina a caccia della semifinale di Conference League, assente Dodô

La Fiorentina ospita gli sloveni del Celje nella gara di ritorno dei quarti di Conference League. Ad arbitrare il match dell’Artemio Franchi sarà il portoghese Joao Pinheiro. A coadiuvare il fischietto di Braga ci saranno gli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, il IV ufficiale Joao Gonçalves, mentre al VAR Tiago Martins e André Narciso.

Considerando le assenze per squalifica di Moreno, Dodô e Zaniolo, oltre che di Pablo Marì e Ndour non inseriti in lista Uefa, Raffaele Palladino lancia De Gea dal primo minuto con Pongracic, Comuzzo e Ranieri in difesa. Qualche dubbio a centrocampo dove Fagioli viaggia verso una maglia da titolare. In attacco, rischia Gudmundsson, con il tandem offensivo composto da Kean e Beltran.

Fiorentina-Celje: le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Fagioli, Cataldi, Adli, Parisi; Kean, Beltran. All. Palladino.

CELJE (4-2-3-1): Ricardo Silva, Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera

Fiorentina-Celje: Palladino vuole la semifinale

“La squadra sta bene, ha lavorato bene in questi giorni con attenzione e intensità. Escludendo gli squalificati e i fuori lista stanno tutti bene, solo Colpani sta recuperando e probabilmente la prossima settimana si aggregherà. Abbiamo recuperato Gosens, è convocato e sta bene. Celje? Mi aspettavo una squadra che sapesse giocare a calcio, allenata bene, con principi di gioco chiari. Magari qualcuno da fuori l’aveva sottovalutata, ma da parte nostra c’è sempre stata massima considerazione. Semifinale? “Ragioniamo di partita in partita e vogliamo essere competitivi su entrambe le competizioni. L’ho detto il primo giorno e lo confermo oggi. Non vogliamo trascurare niente, la nostra mentalità deve essere ambiziosa. Stesso discorso in Conference: possiamo passare il turno, ma non sarà semplice. E’ un passaggio però fondamentale per noi, dovremo essere concentratissimi”, le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Conference League contro il Celje vinto per 2-1.