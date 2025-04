Il Collegio di Garanzia del Coni accoglie il ricorso di Michele Criscitiello contro la maxi squalifica

Il Collegio di Garanzia del CONI si è pronunciato in merito al ricorso proposto da Michele Criscitiello avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, III sezione, che lo aveva condannato ad una lunga inibizione che gli era stata inflitta nel mese di dicembre dopo un referto arbitrale duro che non ha rappresentato in modo chiaro quanto accaduto realmente.

Il ricorso è stato accolto e il Collegio ha rinviato la causa alla Corte Sportiva di Appello FIGC. Michele Criscitiello, dopo il successo ottenuto in ambito sportivo, si riserva di valutare ogni azione giudiziaria anche nei confronti di coloro i quali hanno descritto circostanze inesatte ed alterate.