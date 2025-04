Inter, il ds Ausilio a Sportitalia: “La vittoria più bella deve ancora arrivare”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, non si accontenta del traguardo raggiunto dai nerazzurri con la semifinale di Champions League. Ai microfoni di Sportitalia il dirigente ha dichiarato: “La vittoria più bella? La vittoria più bella deve ancora arrivare”.

Anche il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato in mixed zone da San Siro ai microfoni di Sportitalia: “Siamo contentissimi di passare il turno, abbiamo meritato, sofferto, sacrificato tutto mostrando uno spirito di squadra. Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto, ma non ci fermiamo, pensiamo al Bologna e poi penseremo al Barcellona Quello che dicono fuori dal campo non ci interessa, sappiamo quello che stiamo facendo, lasciamo la gente parlare fuori.

Facciamo vedere che vogliamo vincere ogni partita indipendentemente dall’avversario. Anche oggi dopo il gol subito abbiamo avuto il coraggio e personalità di attaccare e fare due gol. C’è tanta gente che sta parlando, non mi interessa nulla, io so quello che stiamo dando, per quello che ho detto quella parola, quello che facciamo lo vedono tutti”.