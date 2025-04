Lazio-Bodo/Glimt, i convocati di Baroni: recuperata una pedina fondamentale

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di ritorno contro il Bodo/Glimt, in programma questa sera alle ore 21:00. Il tecnico fiorentino recupera una pedina fondamentale come Nuno Tavares.

La lista dei convocati

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Gigot, Romagnoli, Hysaj, Lazzari, Tavares, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna