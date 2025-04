Lazio, stasera c’è il Bodo. Baroni offensivo: attacco a trazione anteriore

Baroni in conferenza stampa ha già dato qualche indicazione su quella che sarà la formazione titolare: si ripartirà dal 4-3-3 con Mandas tra i pali, difesa che dovrebbe essere formata da Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. Rovella agirà in mediana con Guendouzi, mentre Isaksen, Dia e Zaccagni si muoveranno alle spalle di Taty Castellanos.

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Lazio, Baroni: “È la partita più importante dell’anno. Decisione presa su Castellanos”

La Lazio non ha mai ribaltato uno svantaggio di due gol in Europa. Scrivere la storia è un’ulteriore motivazione?

“Domani saremo alla 46esima partita stagionale, ho tanta fiducia nella mia squadra. Ci siamo spesi tutto l’anno e ho fiducia, è un appuntamento importante e domani non dovremo giocare con ansia. Oggi facciamo un ripasso di quello che ci serve per creare i presupposti per ribaltarla. Dovremo dare tutto senza risparmio e senza rimorso”.