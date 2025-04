Come finirà Milan-Atalanta? Trova su www.planetwin365.news il pronostico di Milan-Atalanta e vinci, invia un sms al numero + 39 439 00 03 698

Tra le gare più interessanti perviste questo weekend, troviamo sicuramente Milan-Atalanta. Il match del Meazza, valido per la 33esima giornata di Serie A, si giocherà domenica sera alle ore 20,45. La squadra di Sérgio Conceição arriva a questo big match con un distacco considerevole dal quarto posto: i rossoneri, infatti, sono noni con 51 punti, ben otto in meno della Juventus quarta. Il sesto posto, occupato dalla Lazio, è distante 5 punti. Insomma, una situazione non idilliaca per il Diavolo, che ha ancora le carte in regola per agguantare un posto che possa valere l’Europa.

Comparazione quote di Milan-Atalanta

Guardando i precedenti recenti, possiamo notare come questa sfida veda almeno un gol per parte realizzato: questa eventualità si è verificata nelle ultime quattro partite tra Milan e Atalanta, compresa la sfida di Coppa Italia di gennaio 2024. La giocata “Goal”, stavolta, è bancata 1,50 su Planetwin365; su Goldbet e Lottomatica 1,48. Interessante anche la giocata “GG Special”, ipotizzando che entrambe vadano a segno già durante i primi 45 minuti di gioco: parliamo di 3,78 volte la posta su Planetwin365; su Bwin 3,70 e su Betclic 3,55.

Pronostico di Milan-Atalanta

Si potrebbe anche optare per il segno “X” finale: su Planetwin365, il pareggio pagherebbe 3,45 volte la posta; su Bet365 3,30 e su Eurobet 3,40. Molto allettante la quota del risultato esatto 2-2: su Planetwin365 la giocata è a 11,11; su Betflag e Goldbet 10.