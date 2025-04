Il comunicato della Lazio dopo la sconfitta in EL: “Ieri un punto di partenza”

Giovedì amaro per Lazio che ha salutato l’Europa League dopo la sconfitta ai rigori contro il Bodo/Glimt. Attraverso un comunicato la stessa società biancoceleste ha sottolineato come “quello che abbiamo vissuto ieri non è la fine di qualcosa. È un punto di partenza”.

