Inter, arrivano le scuse di Pavard ai tifosi del Bayern: le sue parole

Benjamin Pavard, calciatore dell’Inter, ha pubblicato una storia su Instagram a qualche giorno di distanza dal gol dell’ex che ha giustiziato il Bayern Monaco. Il francese era stato criticato da una parte di tifosi del club bavarese per la sua esultanza.

Le dichiarazioni di Pavard

Questo il post IG di Pavard: “Il Bayern mi ha permesso di diventare il giocatore che sono oggi. Questo club è stato la mia casa per molti anni. Non dimenticherò mai che onore è stato essere l’ultimo giocatore a indossare il numero 5 e continuare l’eredità di una leggenda. La mia esultanza era solo la gioia di un bambino che giocava in un quarto di finale di Champions League. Non si è mai trattato di mancare di rispetto ai tifosi del Bayern. Tanto amore”.