Inter, Marotta: “A Bologna la partita più importante dell’anno. La stagione è già positiva”

Quanto siete orgogliosi della semifinale di Champions conquistata?

“Un motivo di grandissimo orgoglio per noi, per la società e per la città, ma soprattutto per la squadra e l’allenatore. Questa non è la fine del percorso, siamo ancora dentro in tre competizioni”.

Come può essere giudicata questa stagione?

“A prescindere dal risultato finale sarà una stagione positiva. Stiamo dando continuità nel ciclo che è iniziato con Inzaghi e siamo protagonisti in Europa come non mai, così come in Italia”.