Serie A: Inter in trasferta a Bologna, Napoli a Monza. Domenica sera Milan-Atalanta

La Pasqua non ferma la Serie A. Questo fine settimana si giocherà la 33esima giornata di campionato: scopriamo insieme le gare più interessanti.

L’Inter di Simone Inzaghi si recherà al Dall’Ara per affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano. I nerazzurri sono primi in classifica con 71 punti, tre in più del Napoli di Conte. Nell’ultimo turno, la Beneamata è riuscita ad imporsi a San Siro contro il Cagliari (3-1). I felsinei, reduci dalla sconfitta contro l’Atalanta, sono quinti in classifica con 57 punti e hanno bisogno di punti per non perdere il treno per l’Europa. Interessante la giocata “Parziale-finale X/2”, su Planetwin365 a 5,71; su Betclic e WilliamHill a 5,50. Da evidenziare anche la quota dell’Over 1,5 Ospite, su Planetwin365 proposto a 2,27; come su Betclic, mentre su Unibet è a 2,30. Segnaliamo poi la quota del risultato esatto 2-1 in favore dell’Inter: si parla di 9,66 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 10 e su Unibet 9.

Il Napoli di Conte sarà ospite del Monza al Brianteo e, come anticipato, resta all’inseguimento della Beneamata con 68 punti. Nell’ultimo impegno stagionale, i partenopei hanno travolto l’Empoli con un netto 3-0. I brianzoli sono ultimi con 15 punti e difficilmente è ipotizzabile che questo fine settimana possano fermare gli azzurri: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 a 1,73; su Betclic e WilliamHill 1,70. Da considerare anche la giocata “Over 2,5 Ospite”: su Planetwin365 la quota è di 2,38; su Betclic 2,31 e su Unibet 2,33.

Il Milan di Sérgio Conceição si gioca le ultime chance di non perdere terreno nei confronti delle squadre che stanno lottando per un posto che valga l’Europa. Il Diavolo è attualmente nono in classifica con 51 punti, cinque in meno della Lazio sesta. Nel prossimo turno di campionato, i rossoneri affronteranno l’Atalanta a San Siro. I bergamaschi, sono terzi con un bottino di 61 punti. Segnaliamo la quota dell’Over 2,5: su Planetwin365 si parla di 1,65 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 1,59. Interessante anche la quota del segno “X” finale: si parla di 3,45 volte la posta su Planetwin365; stessa quota che troviamo su WilliamHill, mentre su Unibet la quota è di 3,30.

La Juventus di Tudor è riuscita, grazie al successo sul Lecce, a raggiungere il quarto posto in classifica e ora i bianconeri si recheranno al Tardini per affrontare il Parma. Segnaliamo la quota del “2” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,33; come su Betclic e Unibet. Da considerare anche il risultato esatto 2-1 in favore della Juventus: su Planetwin365 la quota è di 8,72; su Unibet e WilliamHill 7,50.