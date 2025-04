TRAGUARDO IN VISTA PER L’IRISH OPEN 2025, CON UMBERTO RUGGERI QUINTO NELL’HIGH ROLLER 8-MAX. DOMANI LA DIRETTA STREAMING IN ITALIANO

La 42ma edizione live dell’Irish Open è entrata nella fase finale. I tornei hanno raggiunto il 70% del programma e fra quattro giorni sulla kermesse dublinese calerà il sipario. Adesso, però, entra in campo una strumento importante, soprattutto per chi vuole seguire il Main Event.

Da domani fino al 21 aprile, su pokerstarsnews.itc’è la diretta streaming con il commento in italiano di Giada Fang, Alberto Russo e Pierpaolo Fabretti. Lo streaming inizierà con il Day2 dell’Irish Open Main Event (ore 13:30), e proseguirà con il Day3 (20/04, ore 13:30) e il Final Table (21/04, ore 14:30).

Non perdete l’occasione di vivere in diretta l’ultimo atto del torneo più antico d’Europa. Nel frattempo, diamo uno sguardo a cosa è successo nelle ultime due giornate.

€1.150 MAIN EVENT

Cominciamo proprio dal torneo più importante che ieri ha archiviato il terzo flight di qualificazione, Day1C. Al momento, ci sono già 2.163 entries, così spartite tra i vari flight:

Day1A: 463 e 114 giocatori qualificati al Day2

Day1B: 688 e 179 giocatori qualificati al Day2

Day1C: 1.012, 279 giocatori qualificati al Day2

Con questi numeri e altri due flight in programma, al netto della fee da 150 euro e delle ritenute per lo staff il montepremi garantito di 2,5 milioni è a un passo dall’essere raggiunto. Succederà oggi, quando andranno in scena le ultime due giornate di qualificazione. Il Day1D è in programma alle 12:00, mentre il Day1E si gioca alle 20:00 in modalità turbo.

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT