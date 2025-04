Avellino, l’attesa è finita: vittoria per 2-1 contro il Sorrento, è in Serie B dopo 7 anni

L’Avellino di Raffaele Biancolino ritorna in Serie B dopo 7 anni: la vittoria sul Sorrento per 2-1 in trasferta porta la La rete di Raffaele Russo ha sbloccato il match al 7′, Facundo Lescano ha raddoppiato al 37′, poi Mattia Rossetti ha accorciato le distanze al 55′. Un successo che porta la squadra di Pazienza a quota 72 punti certificando l’approdo diretto alla cadetteria.

Una stagione da montagne russe termina nel modo più dolce. La partenza era stata a rilento con 4 pareggi e 2 ko nelle prime 6 giornate che avevano portato alla cacciata di Michele Pazienza dalla panchina ed alla chiamata dell’ex attaccante Raffaele Biancolino, allora alla guida della Primavera. Con lui sono arrivati un pari e 6 vittorie consecutive. Dopo le esclusioni di Taranto e Turris l’Avellino ha guadagnato 2 punti sul Cerignola, con il Sorrento è arrivata la decima vittoria consecutiva e annessa promozione in Serie B.