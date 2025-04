Barcellona, infortunio per Lewandowski contro il Celta

Non arrivano buone notizie per il Barcellona, i blaugrana sono stati infatti costretti a sostituire Robert Lewandowski al 78′ della gara poi vinta 4-3 contro il Celta Vigo. Il centravanti polacco ha riportato un problema muscolare. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni dell’attaccante. Situazione da monitorare quella di Lewandowski anche in vista della doppia sfida in Semifinale di Champions League contro l’Inter.

Barcellona, l’infortunio

Robert Lewandowski si è accasciato nel finale di gara contro il Celta toccandosi la coscia sinistra, al suo posto è entrato Gavi. Entità dell’infortunio e tempi di recupero ancora da valutare, ma con la sfida contro l’Inter in programma tra 11 giorni avanza l’ipotesi che l’attaccante blaugrana possa non recuperare in tempo.