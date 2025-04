Caos in Serie C, avv. Di Cintio: “Il sistema non può andare avanti così. Ecco cosa servirebbe”

Caos totale in Serie C, con squadre escluse dal campionato e che rischiano anche per l’anno prossimo. Un sistema da rivedere, tra club esclusi e stipendi in ritardo. Un importante approfondimento volto a chiarire la situazione arriva da Cesare Di Cintio, avvocato esperto di diritto sportivo che ha assistito e assiste numerose società di calcio su tematiche legate a licenze e iscrizioni.

Di Cintio: “Il sistema non può andare avanti così”

Di Cintio, sulle colonne di ItaliaOggi, spiega: “E’ necessario creare una normativa specifica che consenta controlli preventivi sui nuovi proprietari. La Lega potrebbe avere un ruolo importante, dando una sorta di benestare al cambio di proprietà dopo aver verificato determinati requisiti. Oggi non esiste un sistema di controllo ex ante, ma solo ex post. Si potrebbero impostare, inoltre, dei meccanismi di salvaguardia, vista anche la natura privatistica della Lega stessa. Di Cintio aggiunge: “60 squadre sono troppe, in Serie C coesistono club con bacini di utenza da Serie A e squadre semi dilettantistiche. Il sistema, così, non può andare avanti“.