La Samp reintegra Borini. Il suo procuratore: “Ringrazio il club, spero possa aiutare per la salvezza”

La Sampdoria prova a uscire dalle sabbie mobili. Da Alberico Evani ad Attilio Lombardo, i senatori di quella che fu la grande Doria sono tornati in Liguria per provare a sistemare una situazione critica. Una delle prime novità attuate dalla composizione del nuovo organigramma è il reintegro in rosa di Fabio Borini.

Le parole del suo procuratore

Roberto De Fanti, procuratore di Fabio Borini, ha voluto ringraziare pubblicamente la società: “Vorrei pubblicamente ringraziare la Sampdoria, il Presidente Matteo Manfredi, il direttore sportivo Andrea Mancini per aver reintegrato Fabio Borini. Ora ci auguriamo tutti che possa dare una grossa mano per la salvezza della Doria”.