Lecce-Como 0-3, crisi totale per la banda Giampaolo

Crolla ancora il Lecce, 0-3 in casa contro il Como. Dopo 73 anni il Como torna a vincere 3 gare consecutive in Serie A. Doppietta per Diao, gol di Goldaniga. Successo roboante per gli uomini di Fabregas, sconfitta pesantissima per quelli di Giampaolo.

Lecce-Como, le ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Krstovic, Pierotti. All.: Giampaolo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha; Ikoné, Paz, Diao; Douvikas. All.: Fabregas.

Diao la sblocca 0-1

4 minuti e Como subito pericoloso. Su calcio d’angolo, lo schema studiato porta Nico Paz a concludere con un tiro-cross insidioso. Falcone è costretto agli straordinari: con una deviazione in extremis, manda la palla in angolo. Lecce che ci prova al 26′. Giallorossi insidiosi su palla inattiva! Baschirotto prolunga di testa verso l’area piccola, dove Gaspar si avventa in spaccata, ma manca l’impatto con il pallone da posizione invitante. Chance clamorosa per Douvikas al 31′. Filtrante di Ikonè e diagonale dell’attaccante: la palla esce di pochissimo! Che pericolo per il Lecce. Al 36′ la sblocca Diao. Grande ripartenza di Nico Paz che inventa un lancio filtrante per Diao, che solo davanti a Falcone non sbaglia. Fischio di Sozza, dubbi sulla posizione di Diao e Douvikas. La rete, poi, viene convalidata dal VAR!

Goldaniga-Diao 0-3

Lecce vicino al pari al 51′. Helgason crossa dalla trequarti, Butez esce a vuoto, ma Goldaniga è provvidenziale. Con il corpo, protegge l’area dall’arrivo di Krstovic, e la palla si perde sul fondo, scongiurando il pericolo. Ancora Lecce al 71′. Accelerazione di N’Dri sul lato destro dell’area di rigore, tiro di punta col mancino ed ennesima risposta di Butez in calcio d’angolo! Nulla di fatto dal corner successivo. 0-2 Como al 85′. In gol Goldaniga. Punizione magistrale di Da Cunha dalla trequarti, il difensore svetta di testa e batte un Falcone incolpevole! Il Como raddoppia e ipoteca i tre punti! La chiude Diao al 93′. Il Como colpisce in contropiede con una rapidità micidiale: Strefezza serve l’assist perfetto e il senegalese, con freddezza glaciale, infila il portiere con un preciso interno destro! Si tratta dell’ottavo goal per l’ex giocatore del Betis da gennaio: che impatto nel nostro campionato per il classe 2005.