Monza-Napoli 0-1, ancora McTominay trascina Conte in vetta

Basta un gol nel secondo tempo di Scott McTominay al Napoli per battere 0-1 il Monza in trasferta. Azzurri che faticano a costruire per lunghi tratti del match ma che la risolvono al 72′. Assist perfetto del subentrato Raspadori e colpo di testa dello scozzese che supera un impreciso Turati per lo 0-1 finale, Inter agganciata. Domani i nerazzurri dovranno rispondere al Dall’Ara contro il Bologna.

Monza-Napoli, le ufficiali

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All.: Nesta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All.: Conte.

Primo tempo, meglio il Monza

Monza pericoloso dopo 15 minuti. Taglio alle spalle di Olivera di Akpa Akpro, cross basso verso Dany Mota anticipato dall’intervento decisivo di Rafa Marin. Due minuti e ci prova McTominay. Calcia forte in porta da fermo la mezzala scozzese, respinta non perfetta ma efficace di Turati. Al 21′ ci prova Lukaku. Spinazzola accelera e va al cross verso il secondo palo per il colpo di testa del centravanti belga, ostacolato da Carboni, che termina alto sopra la traversa. Grande chance per Castrovilli al 29′. Taglio perfetto dell’ex Fiorentina che aggira Rafa Marin e calcia sul secondo palo, mancando di poco il bersaglio. Ancora Monza pericoloso al 42′. Sul corner calciato da Bianco, va al tiro da fuori Bianco trovando la deviazione a centro area di McTominay. Si salva con un po’ di affanno il Napoli. Napoli che rischia anche al 45′. Kyriakopoulos si propone a sinistra e va al cross basso, sul quale non arrivano per un soffio Birindelli e Dany Mota.

Secondo tempo, la decide McTominay

Ci prova il Monza al 56′ con Caldirola. Colpo di testa alto sopra la traversa del capitano biancorosso, che si è aiutato però con un fallo. Calcio di punizione in favore del Napoli. Napoli pericoloso al 69′ con Politano. Politano si invola verso la porta e conclude col sinistro in diagonale ma si fa respingere la conclusione da Turati. Altri 3 minuti e la sblocca McTominay. Ci pensa ancora lo scozzese a togliere la castagne dal fuoco: sul cross di Raspadori letto male in uscita da Turati arriva il colpo di testa vincente. Nono centro stagionale per lui. Ancora Napoli al 77′. Di Lorenzo calibra male la misura del cross verso il centro, non ci può arrivare Lukaku. Chance per Caprari a 7 dal termine. Calcia il numero 10, trovando la deviazione della barriera. Calcio d’angolo in favore della formazione brianzola. Finisce così il Napoli aggancia l’Inter.