Monza-Napoli, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Conte

Monza e Napoli scendono in campo alle ore 18.00 per la gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A Enilive. I brianzoli non hanno molto da chiedere alla stagione, anche se la retrocessione in Serie B non è ancora stata sancita dall’aritmetica; la squadra di Antonio Conte cerca invece punti fondamentali per lo scudetto, in una giornata che vede l’Inter impegnata sul difficile campo del Bologna. Di seguito le formazioni ufficiali di Monza-Napoli. Conte sorprende in attacco. E’ Spinazzola il sostituto di Neres.

Monza-Napoli, le ufficiali

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All.: Nesta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All.: Conte.