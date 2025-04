Roma-Verona 1-0, decide Shomurodov: -2 dalla Champions

Diciassettesimo risultato utile consecutivo per la Roma in Serie A, i giallorossi battono 1-0 il Verona all’Olimpico. 12 vittorie 5 pareggi nessuna sconfitta. L’ultima volta era successo nel 2015/2016. La banda Ranieri è così a -2 dalla zona Champions. Sesta vittoria delle ultime 8 per 1-0.

Roma-Verona, le ufficiali

ROMA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Cristante, Angelino; Soule, Baldanzi; Shomurodov. All. Ranieri

VERONA – Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede, Sarr; Mosquera. All. Zanetti

Shomurodov la sblocca

4 minuti e subito Roma in vantaggio con Shomurodov. Parte tutto dal lancio di Cristante, millimetrico, per Soulè: il talento argentino vince la gara tra connazionali con Valentini e mette al centro un cioccolatino da spingere per l’attaccante. Si sblocca subito il match dell’Olimpico. Ancora Roma al 16′. Ecco la conclusione di Soulè dal limite dell’area: Montipò si rifugia in calcio d’angolo. Al 35′ ci prova il Verona. Cross di Tchatchoua per Mosquera: il colpo di testa dell’attaccante trova sulla traiettoria Celik, palla in angolo. Roma che ci prova in chiusura di primo tempo. Soulè si fa vedere anche sui trenta metri: palla per Cristante, poi per Baldanzi fermato in angolo da Ghilardi.

Termina 1-0, vince la Roma

Al 52′ prima chance della ripresa per la Roma. Cross di Angelino, il primo pericoloso della sua gara, su cui Coppola sfiora il giusto per impedire a Shomurodov di impattare. Verona pericoloso al 53′. Mosquera di potenza supera Mancini e va alla conclusione: palla di poco a lato, deviata. Sarà angolo. Roma che al 72′ ha la palla del 2-0. Primo squillo di Dovbyk: si gira in un fazzoletto e conclude, vicinissimo al palo. Dopo 3 minuti di recupero termina la ripresa. La Roma trova la vittoria di misura davanti al proprio pubblico grazie al gol in apertura di Shomurodov, match-winner dell’incontro. Non basta al Verona una gara giocata comunque su ritmi alti. Giallorossi a -2 dalla Champions. Verona che resta in piena lotta salvezza.