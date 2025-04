Roma-Verona, le ufficiali: sorpresa in attacco per Ranieri

Alle 20.45 scenderanno in campo all’Olimpico Roma e Hellas Verona per la 33^ giornata di Serie A. Un match fondamentale per entrambe le squadre. Giallorossi alla ricerca dei 3 punti per consolidare una posizione europea. Verona che cerca invece un successo nella lotta salvezza. Nei giallorossi panchina per Dovbyk, gioca Shomurodov dal 1′ con Baldanzi e Soulé. In difesa fuori Hummels, dentro Celik. Nei gialloblù c’è Sarr con Bernede alle spalle di Mosquera, panchina per Suslov.

Roma-Verona, le ufficiali

ROMA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Cristante, Angelino; Soule, Baldanzi; Shomurodov. All. Ranieri

VERONA – Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede, Sarr; Mosquera. All. Zanetti