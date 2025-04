Bologna-Inter 1-0, decide Orsolini: felsinei quarti, nerazzurri agganciati dal Napoli

Termina 1-0 il match tra Bologna ed Inter della 33^ giornata di Serie A. A decidere la gara una rete allo scadere di Riccardo Orsolini. Bologna momentaneamente quarto, superata la Juventus. Inter agganciata dal Napoli in vetta.

Bologna-Inter, le ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi.

Primo tempo, finisce 0-0

Inter subito pericolosa dopo 3 minuti. Subito uno squillo di Lautaro Martinez: il suo pallonetto è deviato da Ravaglia in calcio d’angolo. Un minuto e ci prova ancora l’Inter. La seconda in meno di un minuto per la squadra di Inzaghi. La battuta al centro trova Carlos Augusto, lasciato colpevolmente solo: il suo colpo di testa sfiora la base del palo. Al 17′ ci prova il Bologna. Primo acuto di Ndoye: la sua conclusione dalla distanza sibila vicino al legno. Sommer sembrava sulla traiettoria, buono il tentativo dello svizzero. Altra occasione per il Bologna al 28′. Ma cosa ha fatto Ndoye? Punta e salta Acerbi, poi mette al centro un cioccolatino per Dallinga da spingere in rete: non per Pavard, abile a chiudere in angolo in un tentativo disperato di evitare il gol. Ci riprova l’Inter al 35′. Il cross di Calhanoglu trova la deviazione di spalla di Bastoni: palla di poco alta sulla traversa. Primo tempo che si chiude 0-0.

La decide Orsolini allo scadere

Secondo tempo senza grosse emozioni al 83′. Succede tutto in occasione di un fallo laterale. Palla su Lautaro, uscita non perfetta di Ravaglia e palo per l’argentino. Sulla ribattuta, Taremi da pochi passi conclude di potenza con Miranda autore di un salvataggio estremo. Tutto fermo però: fischiato un fallo di Martinez sull’estremo difensore rossoblù. Al 95′ la decide Orsolini. Un capolavoro del numero 7. Su deviazione di Bisseck, l’esterno trova la giocata della serata con una mezza sforbiciata che può regalare la vittoria al fotofinish. Ammonito l’esterno dopo il gol realizzato. Inter agganciata dal Napoli, Bologna che sorpassa momentaneamente la Juventus.